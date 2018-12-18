Хавьер Рибалта: преимущество "Зенита" в том, что первую игру с "Фенербахче" мы проведем на выезде

Спортивный директор "Зенита" Хавьер Рибалта прокомментировал итоги жеребьевки плей-офф Лиги Европы."С турецкими клубами всегда очень сложно играть, особенно на выезде. Поэтому это тяжелый жребий. Хорошо, что первую игру мы проведем в гостях – это небольшое преимущество", – сказал Рибалта.