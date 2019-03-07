Уткин отказался от поездки на финал Лиги Европы в Баку из-за ситуации с Мхитаряном

Известный блогер и журналист Василий Уткин отказался от поездки в Баку на финал Лиги Европы между "Челси" и "Арсеналом" из-за ситуации с полузащитником "канониров" Генрихом Мхитаряном, который пропустит встречу из соображений безопасности из-за конфликта между Азербайджаном и Арменией."Я глубоко разочарован ситуацией с Генрихом Мхитаряном. Сдал билеты на самолет, билет на матч сохраню на память о случае скотства пополам с идиотизмом, сдобренными жадностью", — написал Уткин в твиттере.