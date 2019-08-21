Главный тренер "Спартака" Олег Кононов порассуждал о стратегических задачах красно-белых на первый матч квалификации Лиги Европы с "Брагой". Первая игра пройдет в Португалии 22 августа.
"Мы играем в гостях. Как я уже сказал, "Брага" — опытный еврокубковый боец. Играя на выезде, нам нужно, в первую очередь, не пропустить. Нужно забить. Наверное, любой тренер может так сказать. Но, конечно, мы с каждой своей игрой хотим видеть те очертания игры, на которую мы рассчитываем. Мы к этому идем. Вот это все вместе нам хотелось бы увидеть завтра.
У нас хорошая команда, отличные футболисты. Что касается ментальности, все хотят побеждать и играть в современный футбол. А какой он — состоит он из позиционных атак или же быстрых атак — не имеет никакого значения. Для нас очень важно быть едиными. Быть той командой, которая в каждой игре борется за победу. А все, что касается тактики, остается внутри команды", - цитирует Кононова Sport24.ru.
Олег Кононов: в первом матче с "Брагой" "Спартаку" нужно, в первую очередь, не пропустить
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