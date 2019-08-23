- Я не увидел игры у "Спартака" вчера, не было никакой тактики и стратегии против "Браги". Я не понимаю, какой тренерской тактики придерживались футболисты в этом матче.
Не знаю, как "Спартак" должен сыграть в ответной встрече, чтобы добиться положительного результата. Пускай тренер отвечает, это прямая зона его ответственности, если он не исправится, то я считаю, что он должен идти куда подальше из команды. Если не играть в еврокубках, то выступать в первенстве двора, смотря какие задачи ставятся.
Если господин Федун ставит задачи играть на первенстве двора, то пускай, но для меня это неприемлемо, я считаю, что "Спартак" должен играть на европейском уровне. Если они не могут, то кто-то должен за это отвечать.
Кто бьется за ромбик в сегодняшнем "Спартаке"? Капитан — Джикия, Максименко, Жиго. Бакаев тоже пытается, мне бы еще хотелось, чтобы Рома Зобнин, я правда не понимаю, что с ним происходит, - приводит слова Кафельникова sport24.
Кафельников: Кононов? Если не справится в ответном матче против "Браги", должен идти куда подальше
Известный теннисист и болельщик "Спартака" Евгений Кафельников прокомментировал поражение "красно-белых" в плей-офф квалификации Лиги Европы
Фото: prosm.club
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