Эсекьель Понсе: "Спартак" обязательно даст бой "Браге", я настроен оптимистично

Нападающий "Спартака" Эсекьель Понсе поделился ожиданиями от ответного матча квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы против "Браги", который состоится завтра, 29 августа.

фото: официальный сайт ФК "Спартак"