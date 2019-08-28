"Какие эмоции оставил первый матч с "Брагой"? Горький вкус. Мы приезжали в Португалию за другим результатом. Имели моменты для лучшего итога, но, к сожалению, не воспользовались ими. Однако я настроен оптимистично. Верю в товарищей и в самого себя. Дома мы обязательно дадим бой, чтобы пробиться в групповой турнир.
Что могу сказать о сопернике? Команда хорошо работает с мячом. Но если мы будем играть на максимуме своих возможностей, то сумеем ее переиграть и добиться своей цели.
Трибуны "Открытие Арены", конечно, нам в этом помогут. Это будет огромная помощь! При такой поддержке нам будет намного проще показать качественный футбол. Недавнее дерби против ЦСКА я смотрел с трибуны. Атмосфера была невероятная! Болельщики показали себя с самой лучшей стороны и придали футболистам мощный импульс. Хочу от лица команды еще раз их поблагодарить", — цитирует Понсе официальный сайт красно-белых.
Эсекьель Понсе: "Спартак" обязательно даст бой "Браге", я настроен оптимистично
Нападающий "Спартака" Эсекьель Понсе поделился ожиданиями от ответного матча квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы против "Браги", который состоится завтра, 29 августа.
фото: официальный сайт ФК "Спартак"
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