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«Спартак» в порядке, но хватит ли этого, чтобы сломать традицию? Сегодня решающий матч с «Брагой»

В чемпионате у красно-белых всё не так плохо, но с португальцами не будет выручившего в Самаре Тиля. Осилит ли Кононов квалификацию или безнадёжный тренд продолжится?


Легендарный стиль

Под «спартаковскими» традициями обычно подразумевают нечто иное, но в данном случае мы вновь вынуждены вспомнить о том, как бездарно москвичи играют в квалификации еврокубков последние десять лет. Напористого Карпина заменял плутоватый Эмери, вместо мемного Кариоки привозили Промеса, менялось многое – но за такой внушительный отрезок времени «Спартак» лишь один раз преодолел отборочный этап. Даже удивительно, правда?

Провалы «Спартака» в квалификации еврокубков - диагноз. Сможет ли не наступить на эти грабли Кононов?

Кононов уже выбрался из выгребной ямы, куда его старательно пихали болельщики своей же команды. Первое место (пусть разделённое между четырьмя командами), победа в дерби, яркий камбэк в Самаре и хорошее (так кажется) настроение внутри коллектива. Теперь старт перестроечного сезона можно сделать не просто удачным, а роскошным – осталось продавить дома вполне среднюю «Брагу» и обеспечить себе место в группе Лиги Европы.


Для Кононова это реальный шанс не только ещё разок послать каррероверов куда подальше, но и окончательно стабилизировать ситуацию. Тогда про обидный «Тамбов» или нервозность против «Сочи» никто и вспоминать не будет.

Но всё не так просто...

Хотя бы потому что в гостевом против «Браги» матче красно-белые играли на уровне худшего разлива «Спартака» Кононова – показывали примерно то, что мы видели прошедшей весной в исполнении москвичей.

Рано бражничали. Оценки очередной неудачи «Спартака» в еврокубках

Инертность в центре, которая заключалась в регулярных и местами совсем кошмарных провалах, атакующая импотенция, способная разрешиться только за счёт индивидуальных действий, никаких адекватных тренерских коррекций. Шюррле, на которого в «Спартаке» скоро будут молиться, увидел это безобразие и потух: в одиночку не осилил даже он. Джикия и Жиго тащили на себе, но под конец подустали - и начали проигрывать. Повезло, ведь могли пропустить и больше.



Если опять возвращаться к неутешительной статистике, именно домашние игры в двухматчевых противостояниях «Спартак» любит проваливать особенно жёстко. А тут ещё и преимущество у соперника...

Без Ларрсона обойдёмся, а Тиль – настоящая потеря

Болельщики всю радость от долгожданных перемен вываливают на Шюррле, но бывший полузащитник «АЗ» даёт команде не меньше. С Тилем на поле «Спартак» выглядит совершенно иначе – к тому же он участвует почти во всех результативных атаках москвичей.


Против Самары матч сделал именно Тиль – отдал голевую на Ларрсона, а потом ловко раскачал Карпова и положил в дальний. Он был роскошен в дерби, а против «Ахмата» принял участие во всех трёх голевых эпизодах своей команды.

Агент Тимур Гурцкая рассказал в эфире телеканала «Матч Премьер», что Тиля «Спартаку» посоветовал Леонид Слуцкий. Если это действительно правда, то фанаты красно-белых должны как минимум простить российского тренера за «армейское» прошлое.

К тому же Гус уже оценил и своих новых болельщиков



Всё это здорово, но против «Браги» Тиль не поможет. Он заявлен в квалификации за «АЗ», поэтому Кононову придется справляться без него. Зато будет Понсе, не играющий сейчас в чемпионате из-за дисквалификации.

Но на данный момент это такое себе утешение - футболисты и их роль в команде несопоставимы.

***

- Не пройти такую «Брагу» будет катастрофой, - говорил Ещенко после первого матча. И был прав.

Португальцы не показали вообще ничего сверхъестественного. При своей публике москвичи должны побеждать. Не только потому что это их обязанность - речь всего лишь о сопоставлении уровня.

Но вы же знаете Руса «Спартак». Они влетали и не на такие грабли.

Фото: официальный сайт «Спартака»


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Теги: Спартак Брага Шюррле Тиль Кононов
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