«Спартак» в порядке, но хватит ли этого, чтобы сломать традицию? Сегодня решающий матч с «Брагой»

Руса

В чемпионате у красно-белых всё не так плохо, но с португальцами не будет выручившего в Самаре Тиля. Осилит ли Кононов квалификацию или безнадёжный тренд продолжится?Под «спартаковскими» традициями обычно подразумевают нечто иное, но в данном случае мы вновь вынуждены вспомнить о том, как бездарно москвичи играют в квалификации еврокубков последние десять лет. Напористого Карпина заменял плутоватый Эмери, вместо мемного Кариоки привозили Промеса, менялось многое – но за такой внушительный отрезок времени «Спартак» лишь один раз преодолел отборочный этап. Даже удивительно, правда?Кононов уже выбрался из выгребной ямы, куда его старательно пихали болельщики своей же команды. Первое место (пусть разделённое между четырьмя командами), победа в дерби, яркий камбэк в Самаре и хорошее (так кажется) настроение внутри коллектива. Теперь старт перестроечного сезона можно сделать не просто удачным, а роскошным – осталось продавить дома вполне среднюю «Брагу» и обеспечить себе место в группе Лиги Европы.Для Кононова это реальный шанс не только ещё разок послать каррероверов куда подальше, но и окончательно стабилизировать ситуацию. Тогда про обидный «Тамбов» или нервозность против «Сочи» никто и вспоминать не будет.Хотя бы потому что в гостевом против «Браги» матче красно-белые играли на уровне худшего разлива «Спартака» Кононова – показывали примерно то, что мы видели прошедшей весной в исполнении москвичей.Инертность в центре, которая заключалась в регулярных и местами совсем кошмарных провалах, атакующая импотенция, способная разрешиться только за счёт индивидуальных действий, никаких адекватных тренерских коррекций. Шюррле, на которого в «Спартаке» скоро будут молиться, увидел это безобразие и потух: в одиночку не осилил даже он. Джикия и Жиго тащили на себе, но под конец подустали - и начали проигрывать. Повезло, ведь могли пропустить и больше.Если опять возвращаться к неутешительной статистике, именно домашние игры в двухматчевых противостояниях «Спартак» любит проваливать особенно жёстко. А тут ещё и преимущество у соперника...Болельщики всю радость от долгожданных перемен вываливают на Шюррле, но бывший полузащитник «АЗ» даёт команде не меньше. С Тилем на поле «Спартак» выглядит совершенно иначе – к тому же он участвует почти во всех результативных атаках москвичей.Против Самары матч сделал именно Тиль – отдал голевую на Ларрсона, а потом ловко раскачал Карпова и положил в дальний. Он был роскошен в дерби, а против «Ахмата» принял участие во всех трёх голевых эпизодах своей команды.Агент Тимур Гурцкая рассказал в эфире телеканала «Матч Премьер», что Тиля «Спартаку» посоветовал Леонид Слуцкий. Если это действительно правда, то фанаты красно-белых должны как минимум простить российского тренера за «армейское» прошлое.К тому же Гус уже оценил и своих новых болельщиковВсё это здорово, но против «Браги» Тиль не поможет. Он заявлен в квалификации за «АЗ», поэтому Кононову придется справляться без него. Зато будет Понсе, не играющий сейчас в чемпионате из-за дисквалификации.Но на данный момент это такое себе утешение - футболисты и их роль в команде несопоставимы.- Не пройти такую «Брагу» будет катастрофой, - говорил Ещенко после первого матча. И был прав.Португальцы не показали вообще ничего сверхъестественного. При своей публике москвичи должны побеждать. Не только потому что это их обязанность - речь всего лишь о сопоставлении уровня.Но вы же знаете«Спартак». Они влетали и не на такие грабли.