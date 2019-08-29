» » Роман Павлюченко: в еврокубках какая-то жопа творится со "Спартаком"

Роман Павлюченко: в еврокубках какая-то жопа творится со "Спартаком"

Бывший форвард "Спартака" Роман Павлюченко прокомментировал поражение команды от "Браги" (2:1) в Лиге Европы.

"Начали вроде нормально, были неплохие моменты, чтобы уже в начале повести в счете. Жиго упустил хороший момент, почти такой же, как с ЦСКА.

В еврокубках какая-то жопа творится со "Спартаком". Должны были два мяча забивать и выигрывать со счетом 2:0. Вместо этого получили два гола и не смогли ничем противопоставить португальцам. Видно, что команда еще сырая. Это все очень печально", - цитирует Павлюченко Sport24.ru.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Павлюченко Спартак Брага
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Джикия: "Спартаку" ничего не остается, кроме как рассчитывать на чемпионат и на Кубок 1
Андрей Червиченко: купили за большие деньги Понсе и Ларссона, а можно было Соболева - он один забил в три раза больше, чем они вместе взятые
Сергей Юран: Мирзов не соответствует уровню "Спартака" 3
Олег Кононов: "Брага" в чемпионате проиграла и сыграла вничью, а мы два матча выиграли 17
Олег Кононов: не могу сказать, что "Спартак" играл хуже, чем "Брага". Мы создали больше моментов 20
Главный тренер "Браги": нет, мне не предложили возглавить "Спартак" 2
Роман Павлюченко: в еврокубках какая-то жопа творится со "Спартаком" 4
Обрезы опорников, транжирство форвардов. Оценки матча "Спартак"-"Брага" 5
Отец Федуна: тревожно за матч "Спартака" с "Зенитом" 21
Александр Ерохин: в группе "Зенита" в ЛЧ нет громких имен, но по игре и качеству - очень серьезные соперники
Роман Бабаев: надеемся, после игр сборной Дзагоев будет работать в общей группе
Павел Худяков: трансфер Гогуа в ЦСКА - это потеря, а не успешная продажа» 4
Разрыв Орты. «Спартак» по классике концентрируется на чемпионате 10
"Спартак" проиграл "Браге" и не сыграет в Лиге Европы 219
Михаил Боярский: у "Зенита" не самая страшная группа, но до европейского футбола нам пока далековато 3
Геннадий Орлов: "Локомотив" может считаться аутсайдером своей группы в Лиге чемпионов 4
Данияр Билялетдинов: шансы на выход из группы Лиги чемпионов у "Локомотива" небольшие, но они есть 1
Владислав Радимов: "Зениту" попалась абсолютно ровная группа в Лиге чемпионов
"Тамбов" назвал сумму, за которую Гогуа был продан в ЦСКА 4
Сергей Семак: не очень рады такому жребию. "Зениту" будет очень сложно 7
Роман Бабаев: Комличенко в ЦСКА? Не хочу комментировать несостоявшиеся трансферы 3
Вирджил Ван Дейк признан лучшим игроком Лиги чемпионов-2018/19
Без шансов для "Локо", без топов для "Зенита". Итоги жеребьёвки 149
Скаут ЦСКА - о переходе Гогуа: если что, вы знаете, кого винить 4
Месси признан лучшим нападающим Лиги чемпионов по итогам прошлого сезона
"Ювентус", "Атлетико" и "Байер" стали соперниками "Локомотива" в Лиге чемпионов 36
"Зенит" попал в одну группу с "Бенфикой", "Лионом" и "Лейпцигом" 38
Ван Дейк - лучший защитник минувшего сезона Лиги чемпионов, Де Йонг - лучший полузащитник
Ригони не хочет переходить из "Зенита" в "Сампдорию"
Алиссон назван лучшим голкипером Лиги чемпионов сезона-2018/19
Все новости