Бывший форвард "Спартака" Роман Павлюченко прокомментировал поражение команды от "Браги" (2:1) в Лиге Европы.
"Начали вроде нормально, были неплохие моменты, чтобы уже в начале повести в счете. Жиго упустил хороший момент, почти такой же, как с ЦСКА.
В еврокубках какая-то жопа творится со "Спартаком". Должны были два мяча забивать и выигрывать со счетом 2:0. Вместо этого получили два гола и не смогли ничем противопоставить португальцам. Видно, что команда еще сырая. Это все очень печально", - цитирует Павлюченко Sport24.ru.
Роман Павлюченко: в еврокубках какая-то жопа творится со "Спартаком"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»