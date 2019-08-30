» » Кого получат ЦСКА и "Краснодар"? Начало жеребьёвки в 14:00

Кого получат ЦСКА и "Краснодар"? Начало жеребьёвки в 14:00

Вчера мы узнали, с кем будет играть "Зенит" и "Локомотив" в Лиге чемпионов, а сегодня определяем противников российских клубов по Лиге Европы.

У московских "армейцев" положение более выгодное - они находятся в первой корзине, поэтому наверняка не получат таких титанов, как "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед". Положение "Краснодара" тоже не самое катастрофические - они во второй.


Корзина 1

"Севилья" (ESP)
"Арсенал" (ENG)
"Порту" (POR)
"Рома" (ITA)
"Манчестер Юнайтед" (ENG)
"Динамо" Киев (UKR)
"Бешикташ" (TUR)
"Базель" (SUI)
"Спортинг" (POR)
ЦСКА (RUS)
"Вольфсбург" (GER)
"Лацио" (ITA)

Корзина 2

ПСВ (NED)
"Краснодар" (RUS)
"Селтик" (SCO)
"Копенгаген" (DEN)
"Брага" (POR)
"Гент" (BEL)
"Боруссия" Менхенгладбах (GER)
"Янг Бойз" (SUI)
"Астана" (KAZ)
"Лудогорец" (BUL)
АПОЕЛ (CYP)
"Айнтрахт" (GER)

Корзина 3

"Сент-Этьен" (FRA)
"Карабах" (AZE)
"Фейеноорд" (NED)
"Хетафе" (ESP)
"Эспаньол" (ESP)
"Мальме" (SWE)
"Партизан" (SRB)
"Стандард" (BEL)
"Вулверхэмптон" (ENG)
"Ренн" (FRA)
"Русенборг" (NOR)
"Истанбул Башакшехир" (TUR)

Корзина 4

"Алкмаар" (NED)
"Гимарайнш" (POR)
"Трабзонспор" (TUR)
"Александрия" (UKR)
"Дюделанж" (LUX)
ЛАСК (AUT)
"Вольфсберг" (AUT)
"Слован" (SVK)
"Лугано" (SUI)
"Рейнджерс" (SCO)
ЧФР (ROU)
"Ференцварош" (HUN)

Напоминаем, что команды из одной национальной ассоциации не могут встретиться на групповом этапе. По решению Исполнительного комитета УЕФА, клубы из России и Украины будут разведены по разным группам.

Календарь группового этапа:

Тур 1: 19 сентября
Тур 2: 3 октября
Тур 3: 24 октября
Тур 4: 7 ноября
Тур 5: 28 ноября
Тур 6: 12 декабря


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Автор:
Теги: ЦСКА Краснодар
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Криштиану Роналду: надеюсь, "Ювентус" выиграет Лигу чемпионов, но не всегда побеждает фаворит
Александр Зинченко — о жеребьёвке ЛЧ: три года подряд "Шахтёр" - как это вообще возможно?
Евгений Ловчев: не ожидал такой бездарной игры от "Спартака", у команды нет еще сыгранности, нет рисунка и нет класса 3
ЦСКА до закрытия трансферного окна может подписать опорного полузащитника 1
Кажется, ЦСКА психанул после срыва перехода Гомеса: до «Тамбова» Гогуа почти не играл три года 5
Дмитрий Селюк: переход Гогуа — это суперсделка для ЦСКА как в спортивном, так и в экономическом плане 5
ЦСКА согласовал переход нападающего Николая Комличенко 7
Юрген Клопп - об итогах жеребьёвки ЛЧ: опять "Наполи". Но будет очень интересно, это точно
Кого получат ЦСКА и "Краснодар"? Начало жеребьёвки в 14:00 15
Василий Кикнадзе: ситуация с пятью лидерами РПЛ меня не удивляет, а радует
Андрей Тихонов: ответный матч показал, что уровень мастерства футболистов "Браги" выше уровня игроков "Спартака" 14
Рикарду Орта: Любой, кто думает, что "Спартак" слаб, жестоко ошибается, но "Брага" была очень сильна 3
ЦСКА выпустил видеоролик, посвящённый переходу Седрика Гогуа 5
Дидье Дешам: Мбаппе стоит воспользоваться паузой, чтобы перезарядить батарейки
Провалы «Спартака» в квалификации еврокубков - диагноз. Кононов не стал исключением 18
Экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав со своим "Коринтиансом" вышел в 1/2 финала Южноамериканского кубка
Павел Недвед: у "Локомотива" есть значимые легионеры, это хитрая команда
"Интер" опубликовал первые фото Алексиса Санчеса в клубной форме
Россия может лишиться 6-го места в рейтинге УЕФА уже после 1-го тура группового этапа еврокубков 11
"Локомотив" опубликовал свой календарь матчей группового этапа Лиги чемпионов 2
Василий Уткин обратился к Леониду Федуну: вы опоздали со всеми новичками. Потому и вылетели из Лиги Европы 26
Гус Тиль отказался общаться с прессой после поражения от "Спартака" от "Браги" 3
Бартомеу, Месси, Надаль, Газоль и другие спортсмены поддержали Луиса Энрике 2
Илья Геркус: "Локомотив" будет бороться за 3-е место в Лиге чемпионов и путевку в Лигу Европы 2
Геннадий Орлов: могу сказать, что фортуна в жеребьевке Лиги чемпионов улыбнулась "Зениту" 5
Брайан Идову: ох, нифига себе. Иногда - чем сложнее, тем лучше
Владислав Игнатьев: всю жизнь мечтал сыграть против Роналду! Криш, иди сюда! 3
Артем Дзюба: очень хотел "Реал". В этом плане "Локо" повезло, зато у "Зенита" есть шанс выйти из группы 4
Бенедикт Хеведес: у "Локомотива" есть возможность побеждать даже в такой сильной группе
Бранислав Иванович: есть желание вернуть должок "Лейпцигу" 1
Все новости