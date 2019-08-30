Кого получат ЦСКА и "Краснодар"? Начало жеребьёвки в 14:00

Вчера мы узнали, с кем будет играть "Зенит" и "Локомотив" в Лиге чемпионов, а сегодня определяем противников российских клубов по Лиге Европы.У московских "армейцев" положение более выгодное - они находятся в первой корзине, поэтому наверняка не получат таких титанов, как "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед". Положение "Краснодара" тоже не самое катастрофические - они во второй."Севилья" (ESP)"Арсенал" (ENG)"Порту" (POR)"Рома" (ITA)"Манчестер Юнайтед" (ENG)"Динамо" Киев (UKR)"Бешикташ" (TUR)"Базель" (SUI)"Спортинг" (POR)ЦСКА (RUS)"Вольфсбург" (GER)"Лацио" (ITA)ПСВ (NED)"Краснодар" (RUS)"Селтик" (SCO)"Копенгаген" (DEN)"Брага" (POR)"Гент" (BEL)"Боруссия" Менхенгладбах (GER)"Янг Бойз" (SUI)"Астана" (KAZ)"Лудогорец" (BUL)АПОЕЛ (CYP)"Айнтрахт" (GER)"Сент-Этьен" (FRA)"Карабах" (AZE)"Фейеноорд" (NED)"Хетафе" (ESP)"Эспаньол" (ESP)"Мальме" (SWE)"Партизан" (SRB)"Стандард" (BEL)"Вулверхэмптон" (ENG)"Ренн" (FRA)"Русенборг" (NOR)"Истанбул Башакшехир" (TUR)"Алкмаар" (NED)"Гимарайнш" (POR)"Трабзонспор" (TUR)"Александрия" (UKR)"Дюделанж" (LUX)ЛАСК (AUT)"Вольфсберг" (AUT)"Слован" (SVK)"Лугано" (SUI)"Рейнджерс" (SCO)ЧФР (ROU)"Ференцварош" (HUN)Напоминаем, что команды из одной национальной ассоциации не могут встретиться на групповом этапе. По решению Исполнительного комитета УЕФА, клубы из России и Украины будут разведены по разным группам.Календарь группового этапа:Тур 1: 19 сентябряТур 2: 3 октябряТур 3: 24 октябряТур 4: 7 ноябряТур 5: 28 ноябряТур 6: 12 декабря