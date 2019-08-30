Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги Европы.
"Нам могла достаться группа и хуже, но все соперники, пробившиеся на эту стадию, достойны выступать в турнире.
Легко ни с кем не будет, нам нужно очень серьезно настраиваться и показывать свой лучший футбол. Будем выходить на каждый матч с мыслью о победе.
Считаю, что из этой группы нужно выходить, и мы приложим для этого все усилия", - цитируте Ахметова официальный сайт ЦСКА/
Ильзат Ахметов - о жеребьевке ЛЕ для ЦСКА: легко ни с кем не будет, но из этой группы нужно выходить
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