Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко ответил на вопрос о том, можно ли сравнить "Лудогорец" с каким-либо клубом российской Премьер-лиги. Команды сыграют друг с другом в 1-м туре группового этапа Лиги Европы.
"У "Лудогорца" очень широкий состав, есть минимум два исполнителя на каждую позицию. Сложно сравнить с чемпионатом России, где команды могут сыграть и закрыто. Тут не та ситуация: "Лудогорец" любит контролировать мяч, игру, без разницы, в чемпионате или в еврокубках, как в матчах с "Ференцварошем" и "Марибором".
У команды есть менталитет победителя. Не тот случай, когда она будет глубоко обороняться в надежде на свой шанс. Думаю, завтра увидим игру в атаку", - цитирует Гончаренко Sport24.
Виктор Гончаренко: сложно сравнить "Лудогорец" с командой из РПЛ
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