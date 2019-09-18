Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов в преддверии матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы с "Лудогорцем" рассказал, в чем мотивация играть во втором по значимости европейском клубном турнире.
"Дорога до Разграда? Конечно, неприятно добираться так долго. Хочется быстро и по-минимуму. Но таковы реалии. Приходится подстраиваться. Нельзя на это обращать внимания.
В чем мотивация играть в Лиге Европы? ЛЧ это, конечно, космос. Но ЛЕ второй турнир. Мы попали сюда, здесь участвуют команды, игравшие в ЛЧ, знающие этот уровень. Мотивация — побеждать в каждой игре. Мы молодые футболисты, хотим расти и играть на самом высоком уровне.
Ни о какой расслабленности речи быть не может. Гончаренко нам этого не даст. "Лудогорец" тоже играл с "Реалом" в Лиге чемпионов, я смотрел. Мы уже забыли свои победы над "Реалом", это все история. Хотим написать новую и сделаем все, чтобы добиться этих трех очков завтра", - цитирует Ахметова Sport24.
Ильзат Ахметов: мы молодые футболисты, хотим расти и играть на самом высоком уровне
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