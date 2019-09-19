Георги Пеев: "Лудогорец" — лучшая команда Болгарии последних лет, ЦСКА будет очень непросто
Бывший болгарский полузащитник "Амкара" Георги Пеев поделился ожиданиями от матча ЦСКА с "Лудогорцем" в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы.
Фото: ФК "Амкар"
"Лудогорец" — лучшая команда страны на протяжении последних пяти-семи лет. У них очень хорошо укомплектован состав, на всех позициях играют квалифицированные футболисты. ЦСКА будет очень непросто им противостоять. Конечно, уровень чемпионата Болгарии в несколько раз уступает российскому первенству. Но "Лудогорец" не равняется на внутренний чемпионат, а старается держаться на уровне европейских соревнований. Считаю, что московские "армейцы" всё-таки фавориты матча. Но это ничего не значит, потому что всё решится на поле", — приводят слова Пеева "Известия".
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