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ЦСКА прогулялся по Разграду перед матчем с "Лудогорцем" и поздравил Фернандеса с днем рождения

ЦСКА сегодня сыграет в гостях против "Лудогорца" в матче первого тура группового раунда Лиги Европы.
Фото: ПФК ЦСКА
Накануне игры футболисты москвичей совершили прогулку по Разграду, а после нее поздравили с днем рождения Марио Фернандеса, которому сегодня исполнилось 29 лет. Игроки армейцев устроили для защитника традиционный коридор с похлопываниями его по спине.

Встреча "Лудогорец" — ЦСКА начнется в 22:00 по московскому времени.

Фернандес перешел в московский клуб в 2012 году из "Гремио". В составе красно-синих он стал трехкратным чемпионом России, выиграл Кубок России и трижды завоевал Суперкубок страны.

Спорт24


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Теги: ЦСКА Лудогорец Лига Европы Фернандес
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