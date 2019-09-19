"Сложно сказать про ожидания от такого матча. Буду смотреть и надеяться на победу в сегодняшнем матче армейцев.
Важно начать турнир Лиги Европы именно с победы над "Лудогорцем". Команды в группе не такие простые на самом деле, как кажется на первый взгляд. "Лудогорец" — достаточно крепкая команда, легко сегодня не будет", — сказал Кириченко в беседе с Sport24.
Дмитрий Кириченко: ЦСКА важно начать Лигу Европы именно с победы над "Лудогорцем"
Бывший нападающий ЦСКА Дмитрий Кириченко поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового раунда Лиги Европы между "Лудогорцем" и ЦСКА, который состоится сегодня, 19 сентября, и начнётся в 22:00 мск.
Фото: Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru
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