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Евгений Алдонин: матч с "Лудогорцем" не должен стать неразрешимой задачей для ЦСКА

Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов между московским ЦСКА и болгарским клубом "Лудогорец".

"Конечно, хотелось бы, чтобы ЦСКА выиграл, но с учетом того, что матч выездной, будем смотреть. Но это не должно стать неразрешимой задачей для армейцев.

Травмы игроков обороны? Проблемы есть в обороне, но главное — как их решать и как выходить из ситуации. В целом, есть квалифицированные защитники, все будет нормально. Тем более уже есть еврокубковый опыт. Это не та молодежь, которая была в прошлом году. Даже если будет ничья, для выездного матча это вполне приемлемый результат", — сказал Алдонин в беседе с Sport24.


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Теги: Алдонин ЦСКА Лига Европы Лудогорец
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