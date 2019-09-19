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Владимир Пономарев: ЦСКА должен выходить на встречу с "Лудогорцем" как на матч с "Реалом"

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в интервью корреспонденту Rusfootball.info поделился ожиданиями от матчей Лиги Европы "Лудогорец" (Болгария)- ЦСКА и "Базель" (Швейцария) - "Краснодар", а также прокомментировал победу "Локомотива" над немецким "Байером" в Лиге чемпионов (2:1).
Фото: cskanews.ru
- Честно говоря, победа "Локомотива" над "Байером" стала большой неожиданностью, - отметил Пономарев. - Может быть, где-то "Локомотив" наудачу сыграл? Потому что "Байер" в принципе очень добротная команда. С другой стороны, проблемы в обороне у немецкой команды имеются, о чем наглядно свидетельствуют и четыре пропущенных мяча от дортмундской "Боруссии" в чемпионате Германии. Это непорядок. Классная команда, занимающая призовое место, не должна столько пропускать. На фоне поражения в своем чемпионате они, видимо, не успели выправиться и пропустили и в прошедшей игре. Но голы, я бы сказал, были не совсем логичные. Но, как говорится, везет тому, кто везет. В принципе и "Локомотиву" нелогичный мяч забили. Но опять же в целом команда у соперника по игре добротная. Очень здорово, что "Локомотив" с ней справился. Я не ожидал этого успеха. Думал, что ничейку Юрка Семин сделает. Потому что в обороне он очень хорошо соображает. А когда выиграли - это вообще блеск!

- В четверг вечером ЦСКА на выезде играет с "Лудогорцем". Победа красно-синих сомнений не вызывает?

- Вызывает. Все-таки у нас много травмированных игроков. У нас в обороне все время разные люди играют. Это очень тяжело, когда в защите нет стабильности. Поэтому мне тревожно. Хотя болгарский футбол не очень, но я посмотрел состав - у них там много иностранцев, есть несколько хороших игроков. Это показатель того, что команда все время стабилизируется. У них очень хороший шеф, который сам содержит команду и большое внимание уделяет усилению. Так что легкой игра не будет. Да и вообще легких игр не

бывает. Все зависит от того, как ты настроишься: выйдешь спустя рукава - не сможешь настроиться в процессе игры. Надо выходить и думать, что это сильный соперник. Что это мадридский "Реал". Если они будут думать, что это "Реал", а не "Лудогорец" - все будет в порядке. Если подумают, что "Лудогорец", получат не один мяч. Я все-таки жду, что ЦСКА выиграет 2:0.

- Тяжело, по всей видимости, придется "Краснодару" в гостях у "Базеля"...

- Да, "Базель" - крепкая, очень интересная команда. Наблюдал не раз за ними. У меня большие сомнения в том, что "Краснодар" справится с этим соперником на его поле. Всегда в Европе котировался "Базель".

Виктория Яковлева, Rusfootball.info


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Теги: Пономарев ЦСКА Лудогорец Реал Базель Краснодар
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