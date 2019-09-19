В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" добился тяжелой победы над "Астаной".
Лига Европы
1 тур
Гол: Гринвуд, 73.
"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Джонс, Туанзебе, Рохо (Янг, 78), Далот, Гомес (Мата, 68), Матич, Фред, Гринвуд, Чон (Лингард, 68), Рэшфорд.
"Астана": Эрич, Томашевич, Постников, Шомко, Рукавина, Шимунович (Логвиненко, 46), Маевский, Сигурйонссон, Томасов, Муртазаев (Янга, 46), Ротариу (Мубеле, 82).
Предупреждения: Фред, 85.
"Манчестер Юнайтед" с минимальным счетом обыграл "Астану"
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