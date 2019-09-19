Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко выразил мнение, что трансферная кампания «армейцев» не является причиной поражения команды в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с "Лудогорцем" (1:5).
"Трансферная кампания и её итоги не являются причиной такого поражения. Игроки у нас есть, Чалов и Ахметов выходят со скамейки. Её итоги надо будет подводить в конце сезона, но проиграли мы не из-за этого. Мы не выглядели безвольно, мы плохо работали с мячом, не приноровились к полю. О чём можно говорить, когда Влашич и Ахметов теряют мяч на ровном месте, то команда играет ниже своего уровня. Сегодняшнюю игру можно охарактеризовать эпизодом, когда Магнуссон делал обостряющую передачу, ошибся, и мы получили атаку на свои ворота и пенальти", - цитирует Гончаренко "Чемпионат".
Виктор Гончаренко: трансферная кампания не является причиной поражения от "Лудогорца"
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