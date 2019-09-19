Артист Михаил Грушевский, болеющий за ЦСКА, прокомментировал поражение "армейцев" в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с "Лудогорцем" (1:5), а также разгром "Краснодара" во встрече с "Базелем" (0:5).
"Почему ЦСКА и "Краснодар" сегодня решили пропустить по пять мячей, ответить сложно. Ждём разгромных статей от всех спортивных отечественных изданий с заголовками о том, что тренеры должны уйти в отставку, а футболисты закончить с футболом. Но, думаю, и ЦСКА, и "Краснодар" переживут этот день.
Что касается московского клуба, оборона ЦСКА никогда не играла в таком составе. Молодые защитники перегорели, а остальных выкосили травмы. Видно, что ЦСКА очень не хватает чистого опорника. Будь в команде игрок, подобный Барриосу, возможно, смогли бы избежать такого результата", - цитирует Грушевского "Чемпионат".
Михаил Грушевский: и ЦСКА, и "Краснодар" переживут этот день
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