Я не являюсь болельщиком ЦСКА и Краснодара, но я призываю СМИ и болельщиков- прекратите гнобить команды за вчерашние поражения в Лиге Европы!— Игорь Лебедев (@Russian1972) September 20, 2019
Это не их позор, это ваш позор!
Игорь Лебедев: прекратите гнобить "Краснодар" и ЦСКА за поражения в Лиге Европы!
Депутат Госдумы Игорь Лебедев после разгромных поражений "Краснодара" и ЦСКА в первом туре группового раунда Лиги Европы призвал не оказывать давление на команды.
Фото: ТАСС
"Я не являюсь болельщиком ЦСКА и "Краснодара", но я призываю СМИ и болельщиков — прекратите гнобить команды за вчерашние поражения в Лиге Европы! Это не их позор, это ваш позор!" — написал Лебедев в твиттере.
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»