» » Игорь Лебедев: прекратите гнобить "Краснодар" и ЦСКА за поражения в Лиге Европы!

Игорь Лебедев: прекратите гнобить "Краснодар" и ЦСКА за поражения в Лиге Европы!

Депутат Госдумы Игорь Лебедев после разгромных поражений "Краснодара" и ЦСКА в первом туре группового раунда Лиги Европы призвал не оказывать давление на команды.
Фото: ТАСС
"Я не являюсь болельщиком ЦСКА и "Краснодара", но я призываю СМИ и болельщиков — прекратите гнобить команды за вчерашние поражения в Лиге Европы! Это не их позор, это ваш позор!" — написал Лебедев в твиттере.



Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Лебедев ЦСКА Краснодар Лига Европы
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(4)

Последние новости

Стало известно, в какой форме сыграют "Уфа" и "Спартак" в матче 10-го тура РПЛ
Виктор Цыганков: победа над "Мальме" как глоток свежего воздуха для киевского "Динамо"
Валерий Непомнящий: уверен, что ЦСКА ещё возьмёт своё. Сейчас он в очень тяжёлой ситуации 1
Наставник киевского "Динамо": трудно переоценить значимость победы над "Мальме" 1
Василий Уткин — о "Краснодаре": в здравом уме не топчутся на граблях, не штурмуют минные поля пешком 9
Гжегож Крыховяк: "Локомотив" хочет взять три очка в игре с "Оренбургом". Нам нужна эта победа 1
Тренер "Астаны" — о матче с "МЮ": мои футболисты — молодцы, я ими очень доволен
Валерий Газзаев — о поражениях "Краснодара" и ЦСКА: это удар по имиджу российского футбола 9
Сергей Балахнин: "Ростов" еще не достиг такого уровня, чтобы побеждать на классе 1
Игорь Лебедев: прекратите гнобить "Краснодар" и ЦСКА за поражения в Лиге Европы! 20
Ведран Чорлука: здорово выступать в Лиге чемпионов, но для "Локомотива" сейчас самое важное — РПЛ
ЦСКА потерпел самое крупное поражение в истории выступления в Лиге Европы и Кубке УЕФА 4
"Дюделанж" — первая команда из Люксембурга, победившая на групповом этапе ЛЕ 6
Александр Бубнов — о поражениях "Краснодара" и ЦСКА: так играть нельзя, это позор! 20
Этот поезд в огне. ЦСКА провалился на всех уровнях 9
Магомед-Шапи Сулейманов: нет никакого понимания, что произошло. "Базель" не показал чего-то особенного 8
Россия позволила Португалии сократить отставание в рейтинге УЕФА 4
Лионель Месси запустил собственный бренд одежды 2
Наставник "Лудогорца": в перерыве матча с ЦСКА сказал команде атаковать в зону Карпова 4
Основателя Football Leaks на родине обвиняют в 147 преступлениях 1
Сотрудница "Макдональдса", кормившая Роналду бургерами в детстве, откликнулась на его призыв
Игорь Дивеев: приношу болельщикам ЦСКА извинения за матч с "Лудогорцем" 4
Тренер "Лудогорца": верил, что мы можем обыграть ЦСКА, но не думал, что с таким счетом
Хавбек ЦСКА Сигурдссон может сыграть с "Краснодаром" 3
Звонимир Шарлия: уверен, Чалов остался в запасе, потому что его берегут для матча с "Краснодаром" 1
Игорь Шалимов назвал причину разгромного поражения "Краснодара" 6
Виктор Гончаренко: поражение от "Лудогорца" не трагедия, но это холодный душ 2
Тренер "Базеля": "Краснодар" мог нас наказать, но мы могли забить и больше
Игорь Дивеев: за всю команду извиняюсь, что мы так сыграли
Михаил Грушевский: и ЦСКА, и "Краснодар" переживут этот день 4
Все новости