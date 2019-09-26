"Обычно, объясняя подобную неудачу, коротко говорят — не сложилось. Примерно тоже самое произошло в 1997-м и у "Спартака" с Кошице. Тогда никто не сомневался, что мы пройдем словаков в отборе Лиги чемпионов. Но не получилось: одна ошибка, вторая — и мимо турнира.
Конечно, ЦСКА не настолько слабее болгар, как можно судить по результату. У команды Виктора Гончаренко случился не ее день. А с учетом еще и 0:5 "Краснодара" от "Базеля", он стал для нашего футбола по настоящему черным", — цитирует Романцева "Спорт-экспресс".
Олег Романцев: конечно, ЦСКА не настолько слабее "Лудогорца", как можно судить по результату
Экс-тренер "Спартака" Олег Романцев отметил, что ЦСКА с крупным счетом проиграл "Лудогорцу" в 1-м туре Лиги Европы (1:5), так как тогда был не день московской команды.
Фото: Юрий Машков/ТАСС
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