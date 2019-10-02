Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на предматчевой пресс-конференции перед матчем 2-го тура группового раунда Лиги Европы с "Эспаньолом" поделился мнением о сопернике.
"Что беспокоит перед матчем с "Эспаньолом"? Наверное, неправильно говорить о беспокойстве. Завтрашняя игра будет отличаться о тех, которые мы проводим в чемпионате России. Также она будет отличаться и для "Эспаньола", который привык по-другому выступать в чемпионате Испании.
Также нельзя говорить, что с "Эспаньолом" что-то не так, не надо смотреть на их место в турнирной таблице. Мы должны видеть, как играет "Эспаньол", для нас это важно. Во многих матчах они владели преимуществом, но победить не получалось. Поэтому мы не должны заблуждаться с местом, которое занимает наш соперник.
Как изменилась команда за год после победы над «Реалом»? Как давно это было… Так много игр прошло за этот год. Что изменилось: мы приобретаем опыт, мы научились дожимать матчи, в которых имеем преимущество. Мы гораздо лучше действуем в концовках встречи. Хотя еще не просматривается то, что было в старой версии ЦСКА. У нас стало больше коммуникации внутри команды, сейчас более сплочены.
Можно ли этот матч назвать ключевым в борьбе за выход из группы? Турнир скоротечен, и любые потери очков в первом и втором турах важны — сложно бороться за выход из группы. Но основные игры — это спаренные, то есть для нас — третий и четвертый тур с "Ференцварошем". Поэтому к пятому туру обычно в группах уже все ясно", - цитирует Гончаренко Sport24.ru.
Виктор Гончаренко: ЦСКА не нужно смотреть на место "Эспаньола" в турнирной таблице
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