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Дмитрий Кириченко: ЦСКА не стыдно проиграть "Эспаньолу". Это аутсайдер Ла Лиги, а не какого-то колхоза

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кириченко прокомментировал поражение армейцев в матче против "Эспаньола" (0:2) в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы.
фото: Getty Images
"Мало что получилось у ЦСКА, результат по делу — ЦСКА ничего не создал практически, один-два полумомента. В принципе, игра вничью могла завершиться, но у "Эспаньола" было два-четыре мощных момента.

Второе поражение в еврокубках? Почему это происходит — сложный вопрос, нужен более глубокий анализ. Например, "Лудогорец" сегодня опять выиграл, команда — точно фаворит нашей группы. И "Эспаньол" — все-таки команда Ла Лиги, они на уровне испанской лиги, не нужно забывать. ЦСКА мог зацепиться за очки, но не получилось.

Стыдно ли проигрывать "Эспаньолу", идущему в аутсайдерах Ла Лиги? Нет, не стыдно, потому что он находится в аутсайдерах Ла Лиги, а не в аутсайдерах первенства какого-то колхоза. Ла Лига — это серьезно, не надо громких заголовков.

Магнуссон? Да, он сделал ошибку во втором голе, но не скажу, что этот гол был слишком важный — на последних секундах. Не могу кого-то выделить в плохую или хорошую сторону, но то, что ЦСКА мало создал, — это проблема, моментов практически не было", — сказал Кириченко в беседе с Sport24.


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Теги: ЦСКА Лига Европы Кириченко Эспаньол
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