Эмери: "Арсенал" не показал в матче с "Виторией" ту игру, которую хотел

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери подвел итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы с "Виторией" (3:2) из Гимарайнша."Наша цель в этом турнире — быть на первом месте в группе. Каждый матч — это возможность использовать разных игроков, набираться опыта и постепенно становиться лучше. Мы не показали ту игру, которую хотели, но у нас был хороший настрой. Это хорошая победа.Некоторым игрокам нужен опыт и игра под давлением на подобном уровне. В первом тайме мы не играли и не контролировали игру так, как хотели. С помощью замен мы хотели взять все под контроль и навязать свою игру. Мы не показали той атакующей игры, которую бы хотели, но игроки снова показали хороший настрой после перерыва", — цитирует Эмери BT Sport.