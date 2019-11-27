Главный тренер "Лудогорца" Алекси Желязков поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с ЦСКА. Игра пройдет в четверг в Москве.
"Мы настроены на победу завтра. Хотим выйти на поле и решить все вопросы по выходу из группы именно в этой игре, так как впереди еще очень много важных матчей.
Дзагоев? Это отличный футболист с большим опытом. Он довольно долго не играл, однако сейчас набрал форму. Но команда не зависит лишь от одного игрока, ЦСКА силен командной игрой.
Я убежден, что для ЦСКА разгром в Разграде стал неким лекарством, чтобы начать играть лучше. Армейцы будут мотивированы как никогда", - цитирует Желязкова Sport24.ru.
Тренер "Лудогорца": настроены оформить выход в плей-офф Лиги Европы именно в игре с ЦСКА
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