Бывший игрок ЦСКА и сборной Чехии Иржи Ярошик поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы между армейцами и "Лудогорцем".
"ЦСКА неважно смотрится в этом розыгрыше Лиги Европы. Но у них все еще есть шансы выйти в плей-офф. Поэтому ЦСКА в любом случае обязан обыгрывать "Лудогорец", осЯрошик: ЦСКА неважно смотрится в этом розыгрыше Лиги Европы
обенное учитывая, какое обидное разгромное поражение болгарская команда нанесла в первой игре. Думаю, ЦСКА способен на это.
Кто лучший игрок ЦСКА прямо сейчас? Никто. Я бы не стал кого-то выделять. ЦСКА всегда должен играть, как настоящая команда", — сказал Ярошик в беседе с Sport24.
Матч ЦСКА — "Лудогорец" состоится 28 ноября. Начало — в 20:55 мск.
Ярошик: ЦСКА неважно смотрится в этом розыгрыше Лиги Европы
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