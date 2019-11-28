Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис прокомментировал победу "Астаны" над "Манчестер Юнайтед" (2:1) в 5-м туре группового этапа Лиги Европы.
"Команда вышла из группы, что им сейчас… Они готовятся к дерби с "Манчестер Сити" — это их основная головная боль. А тут задача выполнена, вышли из группы. Есть молодежь, дали им шанс. У них результат есть. Вот и все.
Правильно ли то, что играл только резервный состав? Понимаете, иногда надо давать шанс, а Лига Европы — это хорошее подспорье, хорошая проверка для молодых. Они выполнили свою задачу, что им еще делать? Поставили молодой состав и правильно сделали", - цитирует Канчельскиса Sprot24.ru.
Канчельскис - о поражении "МЮ": вышли из группы ЛЕ, что им сейчас… Они готовятся к дерби с "Сити"
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