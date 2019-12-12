"Севилья", АПОЕЛ, ЛАСК и ЧФР вышли в 1/16 финала Лиги Европы

Группа А
АПОЕЛ (Кипр) - "Севилья" (Испания) - 1:0
Гол: Савич, 61
"Карабах" (Азербайджан) - "Дюделанж" (Люксембург) - 1:1
Голы: Гейе, 90+1 - Бугрин, 63
Итоговое положение: "Севилья" - 15, АПОЕЛ - 10, "Карабах" - 5, "Дюделанж" - 4.
Группа В
"Копенгаген" (Дания) - "Мальмё" (Швеция) - 0:1
Гол: Папаяннопулос, 77 (автогол)
"Динамо" Киев (Украина) - "Лугано" (Швейцария) - 1:1
Голы: Цыганков, 90+4 - Араторе, 45
Итоговое положение: "Мальмё" - 11, "Копенгаген" - 9, "Динамо" - 7, "Лугано" - 3.
Группа С
"Хетафе" (Испания) - ""Краснодар" (Россия) - 3:0
Голы: Кабрера, 76, Молина, 78, Кенеди, 86
"Базель" (Швейцария) - "Трабзонспор" (Турйция) - 2:0
Голы: Видмер, 21, Штокер, 72
Итоговое положение: "Базель" - 13, "Хетафе" - 12, "Краснодар" - 9, "Трабзонспор" - 1.
Группа D
ЛАСК (Австрия) - "Спортинг" (Португалия) - 3:0
Голы: Траунер, 23, Клаусс, 38 (пен), Рагуж, 90+3
ПСВ (Нидерланды) - "Русенборг" (Норвегия) - 1:1
Голы: Ихаттарен, 63 - Хелланд, 22
Итоговое положение: ЛАСК - 13, "Спортинг" - 12, ПСВ - 8, "Русенборг" - 1.
Группа E
ЧФР Клуж (Румыния) - "Селтик" (Шотландия) - 2:0
Голы: Буркэ, 49, Джокович, 70
"Ренн" (Франция) - "Лацио" (Италия) - 2:0
Голы: Гнаньон, 31, 87
Итоговое положение: "Селтик" - 13, ЧФР - 12, "Лацио" - 6, "Ренн" - 3.
Группа F
"Стандарт" (Бельгия) - "Арсенал" (Англия) - 2:2
Голы: Бастьен, 47, Амалла, 69 - Ляказетт, 78, Сака, 81
"Айнтрахт" (Германия) - "Витория" (Португалия) - 2:3
Голы: Маседу, 31 (авто.), Камада, 38 - Рошинья, 8, Мохамед, 85, Эдвардс, 87
Итоговое положение: "Арсенал" - 11, "Айнтрахт" - 9, "Стандард" - 8, "Витория" - 5