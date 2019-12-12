» » "Севилья", АПОЕЛ, ЛАСК и ЧФР вышли в 1/16 финала Лиги Европы

"Севилья", АПОЕЛ, ЛАСК и ЧФР вышли в 1/16 финала Лиги Европы

В 6 группах Лиги Европы завершились матчи последнего тура. Предлагаем вашему вниманию их результаты и итоговое турнирное положение в квартетах с литерами от А до F.
Фото: ФК "Севилья"
В 6 группах Лиги Европы завершились матчи последнего тура. Предлагаем вашему вниманию их результаты и итоговое турнирное положение в квартетах с литерами от А до F.

Группа А

АПОЕЛ (Кипр) - "Севилья" (Испания) - 1:0
Гол: Савич, 61

"Карабах" (Азербайджан) - "Дюделанж" (Люксембург) - 1:1
Голы: Гейе, 90+1 - Бугрин, 63

Итоговое положение: "Севилья" - 15, АПОЕЛ - 10, "Карабах" - 5, "Дюделанж" - 4.

Группа В

"Копенгаген" (Дания) - "Мальмё" (Швеция) - 0:1
Гол: Папаяннопулос, 77 (автогол)

"Динамо" Киев (Украина) - "Лугано" (Швейцария) - 1:1
Голы: Цыганков, 90+4 - Араторе, 45

Итоговое положение: "Мальмё" - 11, "Копенгаген" - 9, "Динамо" - 7, "Лугано" - 3.

Группа С

"Хетафе" (Испания) - ""Краснодар" (Россия) - 3:0
Голы: Кабрера, 76, Молина, 78, Кенеди, 86

"Базель" (Швейцария) - "Трабзонспор" (Турйция) - 2:0
Голы: Видмер, 21, Штокер, 72

Итоговое положение: "Базель" - 13, "Хетафе" - 12, "Краснодар" - 9, "Трабзонспор" - 1.

Группа D

ЛАСК (Австрия) - "Спортинг" (Португалия) - 3:0
Голы: Траунер, 23, Клаусс, 38 (пен), Рагуж, 90+3

ПСВ (Нидерланды) - "Русенборг" (Норвегия) - 1:1
Голы: Ихаттарен, 63 - Хелланд, 22

Итоговое положение: ЛАСК - 13, "Спортинг" - 12, ПСВ - 8, "Русенборг" - 1.

Группа E

ЧФР Клуж (Румыния) - "Селтик" (Шотландия) - 2:0
Голы: Буркэ, 49, Джокович, 70

"Ренн" (Франция) - "Лацио" (Италия) - 2:0
Голы: Гнаньон, 31, 87

Итоговое положение: "Селтик" - 13, ЧФР - 12, "Лацио" - 6, "Ренн" - 3.

Группа F

"Стандарт" (Бельгия) - "Арсенал" (Англия) - 2:2
Голы: Бастьен, 47, Амалла, 69 - Ляказетт, 78, Сака, 81

"Айнтрахт" (Германия) - "Витория" (Португалия) - 2:3
Голы: Маседу, 31 (авто.), Камада, 38 - Рошинья, 8, Мохамед, 85, Эдвардс, 87

Итоговое положение: "Арсенал" - 11, "Айнтрахт" - 9, "Стандард" - 8, "Витория" - 5


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Гончаренко: в начале турнира занимались только прессингом, это отняло много сил
Игнатьев: думаю, всем командам стыдно перед своей страной 1
Черданцев: причём здесь "осень-весна"? Плюс-минус неделя декабря ничего не меняет 1
Когда уже поздно. ЦСКА прекратил серию "Эспаньола", но радости уже никакой 2
"Манчестер Юнайтед" разгромил АЗ и занял первое место в группе Лиги Европы
Гол Влашича принёс ЦСКА первую еврокубковую победу в этом сезоне 26
"Краснодар": не получилось. Говорим еврокубкам: до встречи!
Берг: мы ожидали большего друг от друга. 0:3 - это очень плохо 1
Рейтинг России в таблице коэффициентов УЕФА - худший за 17 лет 2
Геркус: сейчас начнутся призывы вернуть "весну-осень", отменить лимит. Истерика и подмена повестки 1
Матвеев: до 75-й минуты шла равная игра. Было ощущение затяжки времени 3
Губерниев - о вылете всех российских клубов: дальше будет ещё хуже! 2
"Севилья", АПОЕЛ, ЛАСК и ЧФР вышли в 1/16 финала Лиги Европы
Кафельников: да здравствует лимит на легионеров! Футбол у нас окончательно умер 12
"Арсенал" в концовке матча со "Стандартом" отыгрался с 0:2 и вышел из группы Лиги Европы
Ни один российский клуб не сыграет в еврокубках весной впервые за 18 лет 26
Киевское "Динамо" не обыграло "Лугано" и не вышло в плей-офф Лиги Европы 14
Никаких исключений! «Краснодар» тоже проиграл испанцам и остался без евровесны 6
Черчесов заявил, что футболисты должны чувствовать себя раскованно
"Арсенал" сыграл вничью со "Стандардом", ЛАСК разгромил "Спортинг"
"Хетафе" разгромил "Краснодар". Российских клубов в плей-офф не будет 39
Быстров заявил, что Ари специально получил карточку, чтобы уехать в отпуск пораньше 5
Гиггз заявил, что борьба с расизмом никогда не прекратится
Алдонин заявил, что провал в еврокубках связан с системой "осень-весна" 6
Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч против "Эспаньола". Акинфеева нет в заявке 6
Пулишич второй раз стал лучшим игроком года в США
Источник: Минамино станет игроком "Ливерпуля" 1 января
Широков: результаты ЦСКА в Лиге Европы? Какой-то нонсенс 2
Ригони может вернуться зимой в "Зенит" 5
Тихонов заявил, что у ЦСКА больше шансов на победу, чем у "Краснодара" 1
Все новости