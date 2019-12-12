"Севилья", АПОЕЛ, ЛАСК и ЧФР вышли в 1/16 финала Лиги Европы

В 6 группах Лиги Европы завершились матчи последнего тура. Предлагаем вашему вниманию их результаты и итоговое турнирное положение в квартетах с литерами от А до F.

Фото: ФК "Севилья"