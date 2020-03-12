"Шахтер" на выезде переиграл "Вольфсбург"

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" одержал победу над "Вольфсбургом". Встреча завершилась со счетом 2:1.



Лига Европы



1/8 финала



"Вольфсбург" - "Шахтер" 1:2



Голы: Брукс, 48 - Мораес, 17, Маркос Антонио, 73.



Нереализованные пенальти: Коваленко, 22 (вратарь), Вегхорст, 45+2 (выше).



"Вольфсбург": Кастельс, Брукс, Пауло Отавио, Кнохе, Шлагер (Жоао Виктор, 74), Герхардт, Арнольд, Штеффен, Брекало, Вегхорст, Мехмеди (Гинчек, 80).



"Шахтёр": Пятов, Исмаили (Хочолава, 68), Кривцов, Додо, Матвиенко, Тете, Алан Патрик, Коваленко (Майкон, 66), Маркос Антонио, Тайсон (Коноплянка, 88), Мораес.



Предупреждения: Вегхорст, 18, Штеффен, 56, Брукс, 71.