Вагнер Лав поделился эмоциями после первых голов за "Кайрат"

Нападающий казахстанского "Кайрата" Вагнер Лав рассказал о чувствах после дубля в ворота "Ноа" (4:1) в квалификации Лиги Европы.

? Вагнер Лав:



— Я очень счастлив, что я забил эти голы после длительного периода и помог моим партнерам на поле. Сейчас наша задача быстрее восстановиться, потому что уже в это воскресенье важная игра в чемпионате. Мы хотим побеждать в каждом матче и следовать по нашему пути. pic.twitter.com/Ksp1yTgpWs — ФК «Кайрат» (@fc_kairat) August 28, 2020

Эти голы стали для 36-летнего бразильца первыми в составе "Кайрата". Он пополнил состав клуба из Казахстана в июле нынешнего года в статусе свободного агента. Его контракт действителен до конца 2020 года.