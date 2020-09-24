Глебов и Осипенко - худшие, от гола Шомуродова никакого толку. Оценки за очередной европозор

"Ростов" вышел вперед благодаря быстрому голу от форварда из Узбекистана, но из-за слабой игры отдельных футболистов в обороне упустил преимущество и отдал путевку в следующий раунд "Маккаби".
Песьяков - 3.0. "Маккаби" 6 раз пробил в створ ворот "Ростова". С четырьмя из них Песьяков справился достаточно спокойно, но, надо признать, реальную угрозу представлял только удар Рукавицы в начале второго тайма. В пропущенных голах Сергея обвинить сложно, поэтому его оценка не самая низкая.

Козлов - 3.0. Неплохо действовал на своем фланге в обороне. Для примера, заблокировал удар с острого угла на первых минутах матча и много раз вставал на пути мяча, направлявшегося в штрафную "Ростова". Во втором тайме Козлов стал чаще подключаться к атакам, но его передачи и прострелы толком не доходили до партнеров.

Хаджикадунич - 2.5. 5-й номер "ростовчан" не смог помешать Абу-Фани забить второй гол "Маккаби", и в этом его главная недоработка в сегодняшней встрече. И даже такие позитивные моменты, как заработанный штрафной, заблокированные удары и выигранные единоборства, не затмевают собой неудачное действие на 60-й минуте.


Осипенко - 1.5. Игра с соперником из Израиля поставила под сомнение уровень этого центрального защитника. Осипенко допустил невероятно много ошибок. Он неоднократно упускал своих соперников, проигрывал борьбу и давал им бить по воротам. В первом пропущенном голе - его прямая вина. Помимо этого, были еще моменты, когда Рукавица и Абу-Фани пользовались огрехами Осипенко, но либо били мимо, либо "Ростов" выручал Песьяков.

Чернов - 2.0. Левый защитник команды Карпина не смог помешать Мабуке сделать голевую передачу на Рукавицу. И это при том, что атака "Маккаби" была позиционной и не сопровождалась молниеносными скоростями. Чернов мог исправиться ближе к концу первого тайма, когда пришел в чужую штрафную во время розыгрыша штрафного удара, но его удар точным не оказался.

Глебов - 1.0. Красная карточка - лишь вершина айсберга неудачных действий Глебова в сегодняшнем матче. До изгнания с поля Данил давал много свободы в центре поля игрокам израильской команды, следствием чего стало несколько опасных вертикальных атак "Маккаби" и большое количество дальних ударов по воротам Песьякова. А в эпизоде со вторым пропущенным голом Глебов и вовсе выступил в роли статиста, не оказав Абу-Фани никакого сопротивления. В важнейших еврокубковых играх так играть нельзя.


Норманн - 3.5. Голевой пас на Шомуродова был поистине шикарен. За него Норманн заслуживает особой похвалы. Жаль только, что в остальном его передачи оказывались вполне себе будничными, и у его партнеров было немного шансов превратить их в голевые. Сразу после второго пропущенного гола Матиас попытался оперативно восстановить равенство в счете, но его удар прошел мимо цели.

Еременко - 2.0. Роман, к сожалению, далек от своей лучшей формы. В атаке его действия редко были успешными. Да и в обороне он своим товарищам не особо помогал. В обоих пропущенных мячах есть доля вины Еременко. В первом - он дал свободу сопернику в центре поля и позволил сделать длинный заброс, приведший в итоге к голу. Во втором - он не смог прекратить проход Абу-Фани на ранней стадии, после чего просто остановился и выключился из эпизода.

Байрамян - 3.0. В вопросах желания и старательности к Хорену претензий быть не может. И в первом тайме, и во втором он активно вступал в отбор на чужой половине поля и нередко возвращал владение "Ростову". Именно с его достаточно оперативного перехвата началась затяжная атака, которая в итоге закончилась точным ударом Шомуродова и стала голевой.


Ионов - 2.5. Пару навесов Алексея в штрафную гостей были точными, но этого оказалось слишком мало. Полезной активности от капитана "Ростова" не хватало. А вот с бесполезной вышел перебор, чему, в числе прочего, свидетельствует лидерство в матче по попаданиям в офсайд.

Шомуродов - 3.5. Нападающий из Узбекистана нанес целый ряд опасных ударов и наконец-то прервал свою безголевую серию, которая длилась с 29 февраля этого года. Но что от этого толку, если одного забитого мяча "Ростову" не хватило для выхода в следующую стадию.


Полоз - 2.5, Хашимото - 2.5, Тошевски - б/о. Замены игру "Ростова" не усилили от слова "совсем".

Фото: Официальный твиттер ФК "Ростов", РИА Новости, скриншоты из трансляции Матч Премьер

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Автор:
Теги: Ростов Шомуродов Осипенко Глебов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Бавария" победила "Севилью" в матче за Суперкубок Европы 1
"Ливерпуль" забил семь мячей в ворота "Линкольна" в Кубке лиги
Классону вручили подарок за 100 матчей в "Краснодаре" 1
"Кальяри" подписал Година 1
Червиченко: "Спартак" смотрелся бы в Лиге Европы лучше "Ростова" и "Динамо" 7
Глебов и Осипенко - худшие, от гола Шомуродова никакого толку. Оценки за очередной европозор 1
Карпин: уровень нашего чемпионата, к сожалению, такой. Еврокубки это показывают не первый год 1
"Баннер "спасибо за евросезон" может стать переходящим". Геркус — о вылете "Ростова" из Лиги Европы 2
А мы думали, что хуже быть не может. Вылетел и «Ростов» – в еврокубках не осталось команд, которых наши могут побеждать 3
Радимов: пока мы будем жить в футболе по принципу "кабыченевышло" — скоро и Люксембург не обыграем в Европе 6
Медведев: я недавно уехал с базы, никого "Зенит" не изолировал 1
Лукаку: расизм по-прежнему есть во всей Европе, и это абсурд 2
Карпин объяснил причину поражения от "Маккаби" 39
"Ростов" проиграл "Маккаби" и вылетел из Лиги Европы после первого матча 76
"Нужно отменять лимит и везти побольше таких честных работяг". Геркус — об интервью Мурило 1
Источник: Туре, который интересен "Спартаку", хотят купить два клуба АПЛ 2
"Бавария" — "Севилья". Стартовые составы
Мурило рассказал, при Сёмине или Николиче ему работается комфортнее 1
Шомуродов забил впервые за семь месяцев 1
"Это не за футбол". Федун — о получении ордена 11
Защитник "Локомотива" Мурило: не буду скрывать, моя мечта — играть в топ-клубе Европы
Источник: "Зенит" отстранил одного из молодых футболистов от команды из-за высокой температуры 1
Жирков: с "Уфой" готовимся играть только на победу 1
Федун награжден орденом 3
Пресс-конференцию украинского тренера перед матчем Лиги Европы отменили из-за отсутствия журналистов 3
Туре интересен двум клубам АПЛ. На игрока претендует "Спартак"
"Байер" арендовал игрока "Атлетико"
Николич настаивает на подписании Кузяева
"Ростов" и "Маккаби" объявили составы на матч Лиги Европы 7
УЕФА утвердил правило пяти замен до конца сезона 1
Все новости