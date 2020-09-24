Глебов и Осипенко - худшие, от гола Шомуродова никакого толку. Оценки за очередной европозор

Песьяков - 3.0. "Маккаби" 6 раз пробил в створ ворот "Ростова". С четырьмя из них Песьяков справился достаточно спокойно, но, надо признать, реальную угрозу представлял только удар Рукавицы в начале второго тайма. В пропущенных голах Сергея обвинить сложно, поэтому его оценка не самая низкая.
Козлов - 3.0. Неплохо действовал на своем фланге в обороне. Для примера, заблокировал удар с острого угла на первых минутах матча и много раз вставал на пути мяча, направлявшегося в штрафную "Ростова". Во втором тайме Козлов стал чаще подключаться к атакам, но его передачи и прострелы толком не доходили до партнеров.
Хаджикадунич - 2.5. 5-й номер "ростовчан" не смог помешать Абу-Фани забить второй гол "Маккаби", и в этом его главная недоработка в сегодняшней встрече. И даже такие позитивные моменты, как заработанный штрафной, заблокированные удары и выигранные единоборства, не затмевают собой неудачное действие на 60-й минуте.
Осипенко - 1.5. Игра с соперником из Израиля поставила под сомнение уровень этого центрального защитника. Осипенко допустил невероятно много ошибок. Он неоднократно упускал своих соперников, проигрывал борьбу и давал им бить по воротам. В первом пропущенном голе - его прямая вина. Помимо этого, были еще моменты, когда Рукавица и Абу-Фани пользовались огрехами Осипенко, но либо били мимо, либо "Ростов" выручал Песьяков.
Чернов - 2.0. Левый защитник команды Карпина не смог помешать Мабуке сделать голевую передачу на Рукавицу. И это при том, что атака "Маккаби" была позиционной и не сопровождалась молниеносными скоростями. Чернов мог исправиться ближе к концу первого тайма, когда пришел в чужую штрафную во время розыгрыша штрафного удара, но его удар точным не оказался.
Глебов - 1.0. Красная карточка - лишь вершина айсберга неудачных действий Глебова в сегодняшнем матче. До изгнания с поля Данил давал много свободы в центре поля игрокам израильской команды, следствием чего стало несколько опасных вертикальных атак "Маккаби" и большое количество дальних ударов по воротам Песьякова. А в эпизоде со вторым пропущенным голом Глебов и вовсе выступил в роли статиста, не оказав Абу-Фани никакого сопротивления. В важнейших еврокубковых играх так играть нельзя.
Норманн - 3.5. Голевой пас на Шомуродова был поистине шикарен. За него Норманн заслуживает особой похвалы. Жаль только, что в остальном его передачи оказывались вполне себе будничными, и у его партнеров было немного шансов превратить их в голевые. Сразу после второго пропущенного гола Матиас попытался оперативно восстановить равенство в счете, но его удар прошел мимо цели.
Еременко - 2.0. Роман, к сожалению, далек от своей лучшей формы. В атаке его действия редко были успешными. Да и в обороне он своим товарищам не особо помогал. В обоих пропущенных мячах есть доля вины Еременко. В первом - он дал свободу сопернику в центре поля и позволил сделать длинный заброс, приведший в итоге к голу. Во втором - он не смог прекратить проход Абу-Фани на ранней стадии, после чего просто остановился и выключился из эпизода.
Байрамян - 3.0. В вопросах желания и старательности к Хорену претензий быть не может. И в первом тайме, и во втором он активно вступал в отбор на чужой половине поля и нередко возвращал владение "Ростову". Именно с его достаточно оперативного перехвата началась затяжная атака, которая в итоге закончилась точным ударом Шомуродова и стала голевой.
Ионов - 2.5. Пару навесов Алексея в штрафную гостей были точными, но этого оказалось слишком мало. Полезной активности от капитана "Ростова" не хватало. А вот с бесполезной вышел перебор, чему, в числе прочего, свидетельствует лидерство в матче по попаданиям в офсайд.
Шомуродов - 3.5. Нападающий из Узбекистана нанес целый ряд опасных ударов и наконец-то прервал свою безголевую серию, которая длилась с 29 февраля этого года. Но что от этого толку, если одного забитого мяча "Ростову" не хватило для выхода в следующую стадию.
Полоз - 2.5, Хашимото - 2.5, Тошевски - б/о. Замены игру "Ростова" не усилили от слова "совсем".
Фото: Официальный твиттер ФК "Ростов", РИА Новости, скриншоты из трансляции Матч Премьер
Глебов и Осипенко - худшие, от гола Шомуродова никакого толку. Оценки за очередной европозор
"Ростов" вышел вперед благодаря быстрому голу от форварда из Узбекистана, но из-за слабой игры отдельных футболистов в обороне упустил преимущество и отдал путевку в следующий раунд "Маккаби".
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