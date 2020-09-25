— Обидно, конечно, но ничего не поделаешь. "Маккаби" молодцы. Для российского футбола это хорошо, так как нужно осознавать, что мы еще не готовы играть в европейский футбол, — рассказал Боярский в интервью "СЭ".
Боярский рассказал, что в начале еврокубковой компании, нам объяснили, что российские клубы не годятся к международным турнирам.
Он добавил, что эти поражения обидные, но он не расстраивается, так как больше переживает за внутренний футбол.
Напомним, "Ростов" вылетел от "Маккаби" (1:2), а "Динамо" от тбилисского "Локомотива" (1:2).
"Для российского футбола это хорошо". Боярский — о вылете "Динамо" и "Ростова"
Болельщик "Зенита" Михаил Боярский прокомментировал вылет российских команд из квалификации Лиги Европы.
Фото: Известия
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