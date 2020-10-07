— Мне нравится, что у ЦСКА абсолютная ровная группа. Нет такого, что кого-то обязаны обыгрывать, а с кем-то ловить нечего. Каждый соперник достоин серьезного к нему отношения. ЦСКА равный среди равных в этой группе. Убежден внутри, что ЦСКА реабилитируется за прошлогодний провал, — рассказал Грушевский в интервью Sport24.
Грушевский добавил, что у него нет иллюзий относительно уровня команд, которые представлены в группе с ЦСКА. Он уверен, что легких клубов нет, а матч с каждой командой будет интересным. Он считает, что матчи в тишине — грустное зрелище, поэтому пожелал фанатам "армейцев" попасть на стадион на матчи Лиги Европы.
В прошлом году ЦСКА был в одной группе Лиги Европы с "Эспаньолом", "Лудогорцем" и "Ференцварешем", заняв последнее место. В текущем сезоне соперниками московского клуба будут "Фейеноорд", "Динамо Загреб" и "Вольфсберг".
Грушевский: убежден внутри, что ЦСКА реабилитируется за прошлогодний провал в Лиге Европы
Болельщик ЦСКА Михаил Грушевский поделился ожиданиями от выступления команды в Лиге Европы.
Фото: Getty Images
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