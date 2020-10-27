Главным арбитром назначен румын Раду Петреску. Помогать ему будут Раду Гингуляк и Мирча Михаил Григориу, четвертым судьей выступит Марцел Бирсан (все - Румыния).
Напомним, что встреча ЦСКА с загребским "Динамо" состоится в четверг, 29 октября, на "ВЭБ Арене". Начало матча - в 20:55 по Москве.
Источник: пресс-служба УЕФА
Матч ЦСКА с загребским "Динамо" обслужит румынская бригада арбитров
Стали известны имена судей, которые будут работать на матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА - "Динамо" (Загреб).
Фото: ФИФА
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