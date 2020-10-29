Поединок завершился вничью со счетом 0:0.
"С Эджуке мы работаем, корректируем его открывания. Тяжело работать, когда проводишь матчи каждые три дня. Где-то техника подводит, где-то вратарь удачно играет", - сказал Гончаренко.
В текущем сезоне 22-летний Эджуке в составе ЦСКА провел 9 матчей и забил 2 мяча.
Гончаренко: Эджуке где-то техника подводит, где-то вратарь удачно играет
Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал действия нападающего команды Чидеры Эджуке в матче второго тура группового этапа Лиги Европы с загребским "Динамо".
Фото: Константин Рыбин/РПЛ
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