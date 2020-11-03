Главный рефери: Сергей Карасев (Россия)
Ассистенты рефери: Игорь Демешко, Максим Гаврилин (Россия)
Резервный рефери: Владимир Москалев (Россия)
Матч "Хоффенхайм" - "Либерец" состоится 5 ноября. Начало - в 23:00 мск.
Источник: УЕФА
Российская бригада арбитров получила назначение на матч Лиги Европы
На поединке третьего тура группового этапа Лиги Европы "Хоффенхайм" - "Либерец" будет работать российская бригада арбитров.
Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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