"Фейеноорд" - ЦСКА. Где смотреть матч онлайн 5 ноября 2020

В матче 3 тура группового этапа Лиги Европы московский ЦСКА сразится в гостях с "Фейеноордом" из Роттердама.
Фото: РИА Новости
ЦСКА в прошлом туре Лиги Европы бы заметно сильнее загребского "Динамо", но так и не смог воплотить свое преимущество в голы - 0:0. У "армейцев" только 2 очка после двух стартовых туров - впрочем, в группе с большим количеством ничьих этого хватает, чтобы занимать текущее второе место. Положение "Фейеноорда" чуть хуже - во втором туре клуб из Нидерландов с треском проиграл на своем поле австрийскому "Вольфсбергу" 1:4 и с 1 очком остался на четвертой строчке. У австрийцев теперь 4 очка и сегодня они играют на выезде с "Динамо" Загреб, у которого 2 балла, при этом обе команды сильно пострадали от коронавируса.

ЦСКА - единственный клуб РПЛ, выступающий в еврокубках, который обошелся без очковых потерь в чемпионате в условиях уплотненного графика. Но этого мало: нужна первая победа и в Лиге Европы. Ведь безвыигрышная серия наших команд в еврокубковых группах составила с момента старта уже 11 матчей - и это исторический антирекорд.

Где смотреть матч онлайн?

Игру покажет канал "Матч ТВ" - просмотр матча "Фейеноорд" - ЦСКА онлайн возможен на сайте телеканала. Rusfootball.info будет вести текстовую трансляцию встречи.

Начало игры: 23:00 МСК 05.11.2020

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Теги: ЦСКА Фейеноорд
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