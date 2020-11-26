"Тоттенхэм" разгромил "Лудогорец", "Байер" победил "Хапоэль"

В Лиге Европы были сыграны несколько матчей 4-го тура групповой стадии турнира.

Фото: AFP

"Тоттенхэм" на своем поле не оставил шансов "Лудогорцу". Отметим, что свои первые голы в Лиге Европы забил нападающий "шпор" Карлос Винисиус, оформивший дубль.



"Тоттенхэм" 4:0 "Лудогорец"



Голы: Винисиус, 16, 34, Уинкс, 63, Моура, 73



"Байер" не менее уверенно обыграл "Хапоэль Беэр-Шева". Израильский клуб потерял все шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.



"Байер" 4:1 "Хапоэль Беэр-Шева"



Голы: Шик, 29, Бэйли, 48, Швиро, 58, Демирбай,76, Аларио, 80