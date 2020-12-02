Матч Лиги европы впервые будет судить женщина-арбитр

Украинка Екатерина Монзуль станет первой в истории Лиги европы женщиной-главным арбитром матча группового этапа турнира.
Фото: УЕФА
Судья из Харькова Екатерина Монзуль обслужит игру 5-го тура группового этапа Лиги европы "Гент" - "Слован". Игра пройдет 3 декабря и начнется в 20:55 мск.

В судейскую бригаду войдут соотечественницы Монзуль - Александра Ардашева и Марина Стрелецкая. Резервным арбитром будет Денис Шурман.

Екатерина Монзуль уже вошла в историю как первая женщина-арбитр на матче мужских национальных сборных. Она обслуживала игру Лиги наций между сборными Сан-Марино и Гибралтара (0:0).

Напомним, сегодня вечером матч Лиги чемпионов будет судить также женская бригада арбитров. На матч "Ювентуса" и киевского "Динамо" назначена француженка Стефани Фраппар.

Источник: официальный сайт УЕФА

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Теги: Лига Европы Гент Слован
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