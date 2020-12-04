"Думаю, мы не забили свои моменты. В основном играли хорошо, просто не реализовали свои моменты.
Не думаю, что у команды спад, просто тяжелый график, не удается наладить свои моменты в завершении.
Думаю, мы уйдем на перерыв на первом месте. Хорошо подготовимся на сборах и закончим чемпионат удачно", - сказал Марадишвили.
Московский ЦСКА уступил австрийскому "Вольфсбергу" в матче 5-го тура группового этапа Лиги европы. Этот результат оставил "армейцев" без шансов на выход в еврокубковую весну. Команда Виктора Гончаренко занимает перед последним туром Лиги европы 4-е место, набрав 3 очка.
Последняя игра ЦСКА в Лиге европы пройдет 10 декабря. В Загребе "армейцы" сыграют против местного "Динамо". Начало матча в 23:00 мск.
Источник: пресс-служба ЦСКА
"Играли хорошо, просто не реализовали свои моменты". Марадишвили - о матче с "Вольфсбергом"
Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили прокомментировал поражение в матче против "Вольфсберга".
Фото: ПФК ЦСКА
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!