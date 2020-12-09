Моуринью: "МЮ" стал одним из главных фаворитов Лиги Европы

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью считает "Манчестер Юнайтед" одним из фаворитов нынешнего розыгрыша Лиги Европы.

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Комментируя вылет "МЮ" из Лиги чемпионов, Моуринью отметил, что теперь "красные дьяволы" являются одним из основных претендентов на победу в Лиге Европы.



"Теперь "Манчестер Юнайтед" стал одним из главных фаворитов на победу в Лиге Европы. Команды, которые выбывают из Лиги чемпионов, сильны и обычно играют выше уровня Лиги Европы", - заявил Моуринью.



Напомним, что накануне "МЮ" уступил "РБ Лейпциг" в матче шестого тура групповой стадии Лиги чемпионов (2:3). "Красные дьяволы" заняли третье место в группе H и выбыли в Лигу Европы. В то же время "Лейпциг" и "ПСЖ" стали двумя командами группы H, которым удалось выйти в плей-офф Лиги чемпионов.



Источник: Goal