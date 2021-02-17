"Думаю, будет тяжелая игра. "Динамо" — хорошая команда, будет интересный матч. Победит сильнейший", - сказал Сулейманов.
Также он ответил на вопрос о том, знают ли в "Краснодаре", что в Хорватии прогнозируют легкую победу "Динамо" в противостоянии с "быками".
"Какого-то дополнительного давления не чувствуем. Мы всегда стараемся играть на победу. Постараемся пройти как можно дальше в турнире", - сказал Сулейманов.
Отметим, что первый матч 1/16 финала Лиги Европы между "Краснодаром" и "Динамо" пройдет 18 февраля. "Быки" примут соперника на своей арене. Начало игры - в 20.55 мск.
Источник: Sport24
Сулейманов: "Краснодар" всегда играет на победу. Постараемся пройти как можно дальше в Лиге Европы
Форвард "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов высказался о противостоянии с загребским "Динамо" в 1/16 финала Лиги Европы.
Фото: РИА Новости
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