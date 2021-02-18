Мостовой отметил, что "Краснодар" можно считать фаворитом в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с "Динамо".
"В какой-то мере "Краснодар" должен быть фаворитом, всё-таки первая домашняя игра, погода должна быть нормальной, футболисты свежие", - сказал экс-игрок сборной России.
Он добавил, что "Краснодар" должен иметь преимущество в свежести над соперником.
Отметим, что первый матч 1/16 финала Лиги Европы между "Краснодаром" и "Динамо" пройдет 18 февраля. "Быки" сыграют дома, начало встречи - в 20.55 мск.
Источник: Чемпионат
Мостовой рассказал, почему считает "Краснодар" фаворитом в игре с загребским "Динамо"
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о противостоянии "Краснодара" с загребским "Динамо" в 1/16 финала Лиги Европы.
Фото: "Краснодар"
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