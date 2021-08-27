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"Спартак" и "Локомотив" попали в сложные группы. Шансов на евровесну мало

Rusfootball.info рассказывает о соперниках российских команд по групповому этапу Лиги Европы
Лига Европы, претерпевшая недавние изменения, почти не имеет слабых клубов в своем составе. Число участников сократилось с 48 до 32, и теперь, как мы любим говорить, "проходных" соперников почти не будет. В последние несколько лет наши клубы сдали на европейской арене, отчего надежд на положительные результаты почти нет.

Соперники Локомотива:


"Лацио"

Римский клуб пережил маленькую революцию на тренерском поприще. После нескольких лет прямолинейного футбола Симеоне Индзаги "Лацио" нужно быстро перестроиться на саррибол. В первом туре сделать это получилось: "орлы" превзошли "Эмполи" по владению и, самое главное, по забитым мячам. Стоит отметить, что "Лацио" имеет основной состав, который на протяжении 2-3 сезонов почти не менялся: Милинкович-Савич все также один из лучших полузащитников Серии А, Иммобиле год назад получил "Золотую бутсу", Ачерби и Луис Фелипе составляют надежную пару центральных защитников. Из потерь можно выделить уход Хоакина Корреа в "Интер".

За счет чего "Локомотив" может победить в противостоянии? - Если игроки "Лацио", которые последние 5 лет играли на контратаках и забросах вперед, не смогут быстро перестроиться под систему Сарри, то шансы есть. В остальном футболисты итальянского клуба на голову выше.

Встречались ли клубы ранее? - "Локо" играл с "Лацио" в 1999 году в полуфинале Кубка обладателей кубка УЕФА. Матч в Риме закончился со счетом 0:0, в ответной игре в Москве команды сыграли вничью 1:1. Тогда на поле выходили Нигматуллин, Лоськов и Булыкин.

"Олимпик Марсель"

Подопечные Сампаоли начали этот сезон невзрачно: в первом туре сломили натиск "Монпелье" и увезли гостевую победу со счетом 3:2, но затем сыграли дома вничью с "Бордо" 2:2 и проиграли Ницце 1:0. В последней из этих игр было особенно жарко. На 75-й минуте возле Димитри Пайета пролетела бутылка. Полузащитник бросил ее обратно на трибуну, чем разозлил болельщиков. Фанаты "Ниццы" выбежали на поле и пытались атаковать Пайета, завязалась потасовка, из-за которой игра была прервана.

"Спартак" и "Локомотив" попали в сложные группы. Шансов на евровесну мало

Сам Пайет в этом сезоне безумно хорош: забил 3 гола, наносит 4,5 удара за игру и провоцирует на себе много фолов. Всячески помогают ему молодые таланты: Салиба и Камара железно в старте, новичок Де ля Фуэнте быстро адаптировался к схеме Сампаоли.

За счет чего "Локомотив" может победить в противостоянии? - Только если "железнодорожники" наберут хороший ход и будут в прекрасной форме.

Встречались ли клубы ранее? - Нет.

"Галатасарай"

Турецкий клуб бодро начал этот сезон: победил в 2-х матчах в турецкой Суперлиге и пробился через квалификацию в групповой этап Лиги Европы. В команде много именитых игроков, но в этом сезоне они играют редко: Фалькао и Туран единожды появлялись на поле и то вышли на замену, Бабель - два раза. Неделю назад защитник "Галатасарая" Маркао клуба подрался с игроком своей же команды, за что был дисквалифицирован на 8 матчей.


За счет чего "Локомотив" может победить в противостоянии? - "Галатасарай" - соперник одного уровня с московским клубом. Если "Локо" избежит серьезных травм, то вполне может рассчитывать на 4 очка в очной дуэли.

Встречались ли клубы ранее? - Да, в групповом этапе Лиги Чемпионов сезона 18/19. Тогда команды обменялись домашними победами. В Москве "Локо" выиграл со счетом 2:0, помогли голы Игнатьева и Крыховяка. В Стамбуле "Галатасарай" одержал уверенную победу 3:0.

Соперники "Спартака"


"Наполи"

"Спартаку", как и "Локо", придется играть с топовым клубом из Серии А. "Наполи" имеет опытный состав, который скорее подходит для Лиги Чемпионов: Кулибали - несколько сезонов один из лучших центральных защитников мира, Инсинье и Политано - остроатакующие вингеры, а Виктор Осимхен может стать одним из открытий этого сезона. Нет никаких проблем у итальянского клуба в середине поля: за Фабианом Руисом давно следят многие топ-клубы Европы, Лоботка провел прекрасные предсезонные игры.

Игра в Москве будет примечательна возвращением Лучано Спаллетти в Россию. Главный тренер "Наполи" 5 лет руководил питерским "Зенитом" и не раз встречался со "Спартаком".

За счет чего "Спартак" может победить в противостоянии? - С такой игрой, как сейчас, только чудо способно помочь одолеть "Наполи". Взять 1 очко в двух играх уже будет хорошим результатом.

Встречались ли клубы ранее? - В 1990 году в 1/8 Кубка европейских чемпионов "Спартак" выиграл у итальянской команды в серии пенальти. Первая игра закончилась со счетом 0:0.

"Лестер"


"Лисы" ярко стартовали в сезоне: сенсационно выиграли Суперкубок Англии у "Манчестер Сити" и одолели "Вулверхэмптон" со счетом 1:0. Варди чувствует себя как в чемпионском сезоне и все также является лидером команды. Летом английский клуб только усилился: подписали Патсона Дака, который показывал невероятную результативность в "Зальцбурге" и укрепили центр поля, купив за 20 млн евро Сумаре из чемпионского "Лилля". Главная задача "Лестера" на данный момент - удержать Джеймса Мэддисона в клубе.

За счет чего "Спартак" может победить в противостоянии? - Наверное, только если футболисты "Лестера" забьют пару-тройку голов в свои ворота.

Встречались ли клубы ранее? - Нет.

"Легия"

Польский клуб прошел чешскую "Славию" в квалификации, после чего попал в групповой этап. Во внутреннем чемпионате "Легия" сыграла 3 матча и набрала 6 очков. А много футболистов соперника "Спартака" вы знаете? Лучший бомбардир клуба - игрок сборной азербайджана Махир Эмрели. Место в воротах занимает 41-летний Артур Боруц, который до этого 9 лет играл в АПЛ. Также в "Легии" играет некогда польский вундеркинд Бартош Капустка. По данным Трансфермаркт, суммарная стоимость всех футболистов польской команды составляет 24,83 млн евро. Цена на Максименко плюс Зобнина равна 26 млн евро.

Станислав Черчесов, который ранее тренировал "Спартак" и "Легию", пожелал обоим клубам выйти из группы. Вероятность такого исхода считайте сами.

За счет чего "Спартак" может победить в противостоянии? - Если найдет ту игру, которую должен ставить дорогой тренер-иностранец с багажом побед в других клубах.

Встречались ли клубы ранее? - В 2011 году в 4-ом отборочном раунде Лиги Европы "Спартак" не смог пройти "Легию". В Польше команды разошлись ничьей 2:2: оба мяча на счету Ари. В Москве подопечные Валерия Карпина упустили ничью в конце: известный по выступлениям за "Амкар" Януш Гол забил на 92 минуте. Матч закончился со счетом 3:2 в пользу "Легии".

Фото: globallookpress.com/Keystone Press Agency; Getty Images/ Naomi Baker

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Теги: Локомотив Спартак Лига Европы
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