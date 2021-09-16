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Павлюченко - о поражении "Спартака" от "Легии": ничего катастрофического не вижу

Экс-игрок "Спартака" Роман Павлюченко прокомментировал поражение "красно-белых" от "Легии" в матче Лиги Европы.
Фото: ТАСС
Павлюченко отметил, что не видит катастрофических последствий для "Спартака" из-за проигрыша "Легии".

"Это только первая игра, понятно, что если второй и третий матч проиграют, то все. Поэтому после первого матча не надо паниковать. Давайте дождемся следующей игры, там будет видно, пускай она будет на выезде, но шансы есть. Ничего катастрофического не вижу", - сказал Павлюченко.

Напомним, что накануне "Спартак" уступил дома "Легии" в матче стартового тура группового этапа Лиги Европы (0:1). Следующий матч в Лиге Европы москвичи проведут в конце текущего месяца. 30 сентября они встретятся с "Наполи" на выезде в поединке второго тура групповой стадии ЛЕ.

Источник: ТАСС

Президент "Легии" прокомментировал победу над "Спартаком"


Теги: Павлюченко Спартак
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