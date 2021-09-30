Геркус отметил, что результат матча закономерен. По его словам, "Локомотив" неуверенно играл с "Лацио". Возможно, "Локо" столкнулся с проблемами в игре из-за обилия новых футболистов в команде, заявил Геркус.
"Результат закономерный, команда выглядела неуверенной, несбалансированной, и даже несыгранной. Возможно, это из-за обилия новичков. Короткая скамейка была ввиду отсутствия нескольких игроков. <...> В общем, результат разочаровал. С таким потенциалом можно и нужно играть лучше", - сказал Геркус.
Источник: ВсеПроСпорт
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"С таким потенциалом можно и нужно играть лучше". Геркус - о поражении "Локомотива" в матче с "Лацио"
Экс-президент "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал поражение команды в матче Лиги Европы с "Лацио".
Фото: РИА Новости