- Эта игра для "Спартака" особенная. Результат закрыл многие рты, которые не верили в победу и обещали разгромное поражение. Но футбол всегда может удивить. Хотя я не удивлен, - передает слова Ярцева "РБ Спорт".
"Спартак" одержал волевую выездную победу над итальянским "Наполи" со счетом 3:2 в матче 2 тура группового турнира Лиги Европы. В составе красно-белых забитыми голами отметились полузащитники Квинси Промес (дважды) и Михаил Игнатов.
Ярцев: результат закрыл многие рты, которые обещали "Спартаку" разгромное поражение. Футбол всегда может удивить
Экс-главный тренер "Спартака" и сборной России Георгий Ярцев прокомментировал победу красно-белых над "Наполи" (3:2) в выездном матче Лиги Европы.
Фото: ФК "Спартак"