- Тут, конечно, чисто ошибка Макси, спорить с этим нельзя. В игре казалось прямо 100-процентной ошибкой. Только если посмотреть повтор, видно, как перед ним пробегает игрок. Макси мне так и сказал, что его смутил пробегающий игрок. Из-за него он на долю секунды потерял концентрацию, это и помешало зафиксировать мяч. Я не пытаюсь его оправдать, просто привожу анатомию этой ошибки. Кстати, еще момент: у Максименко в раздевалке перед игрой стащили игровые перчатки. Он играл в каких-то тренировочных, полурваных. Это тоже могло повлиять и технически, и психологически, - написал Ребров в своем блоге на Sports.ru.
В матче 2 тура группового этапа Лиги Европы 30 сентября "Спартак" победил на выезде "Наполи" со счетом 3:2. Уже на 13 секунде игры красно-белые пропустили после ошибки вратаря Александра Максименко, который выронил мяч при попытке сыграть на выходе - этот гол стал вторым в рейтинге самых быстрых голов в Лиге Европы за всю историю. На 29 минуте игры был удален с поля защитник итальянского клуба Марио Руй, после чего "Спартак" перехватил инициативу и добился победы благодаря дублю Квинси Промеса и голу Михаила Игнатова после красивой комбинации. После двух туров красно-белые занимают вторую строчку в турнирной таблице группы с 3 очками. Лидирует варшавская "Легия" - 6 очков, на третьем и четвертом местах находятся "Наполи" и "Лестер" - по 1 очку.
Ребров - о матче с "Наполи": у Максименко в раздевалке перед игрой стащили игровые перчатки
Резервный голкипер "Спартака" Артем Ребров разобрал первый пропущенный гол красно-белых в матче Лиги Европы с "Наполи" (3:2).
Фото: РПЛ