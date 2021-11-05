Каррера заявил, что ничья - положительный результат для "Спартака". Также он отметил характер и самоотдачу игроков московской команды.
"Это хороший результат, который позволяет продолжить борьбу за выход в плей-офф Лиги Европы. "Спартаку" было очень тяжело, но ребята показали характер, все пожертвовали собой ради результата. Я рад за Селихова, что после стольких травм он вернулся на свой хороший уровень", - заявил Каррера.
Отметим, что "Спартак" пребывает на четвертом месте в турнирной таблице группы C с четырьмя очками в активе. "Лестер" занимает третье место, набрав пять баллов.
Лидером группы является "Наполи" (семь очков). Второе место занимает "Легия" (шесть очков).
Источник: Спорт-Экспресс
Каррера прокомментировал выступление "Спартака" в игре с "Лестером"
Бывший наставник "Спартака" Массимо Каррера высказался о результате матча "красно-белых" с "Лестером" в четвертом туре групповой стадии Лиги Европы (1:1).
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