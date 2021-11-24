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Самедов заявил, что для "Спартака" игра с "Наполи" является "матчем жизни"

Бывший полузащитник "Локомотива" Александр Самедов поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы "Спартак" - "Наполи".
Фото: РИА Новости
Напомним, эта игра пройдет сегодня, 24 ноября, на "Открытие Банк Арене" в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. Обслуживать встречу будет бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Тюрпеном. Отметим, что игра первого круга между командами завершилась со счетом 3:2 в пользу "Спартака".

"Наполи" захочет взять реванш. Для "Спартака" это тоже матч жизни, если они хотят выйти из группы. У "Наполи" и в тот раз был серьезный настрой, они профессионалы. Обе команды серьезно отнесутся к этой встрече", - сказал Самедов.

Перед матчем с "Наполи" московский клуб в Российской Премьер-лиге уступил в гостях "Краснодару" со счетом 1:2. Первый тур подопечные Витории завершили на 10-м месте, набрав в 15 матчах 19 очков.

В таблице группы C Лиги Европы "Спартак" занимает последнее, 4-е место. В 4-х матчах "красно-белые" набрали 4 очка. "Наполи" единолично возглавляет этот квартет, имея в своем активе 7 очков.

Источник: "СЭ"


Теги: Самедов Спартак Наполи
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